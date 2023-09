Un español en Irlanda va a la 'semana española' de Lidl y los ojos le hacen chiribitas con lo que ve

La inmensa mayoría de los españoles que emigran a otros países suelen coincidir en algo: como en España no se come en ningún sitio y una de las cosas que más echan de menos al estar lejos es la gastronomía y los productos españoles.

Así que tienen sus 'trucos' para sentir un poco más cerca su país. En ocasiones, los supermercados ayudan con sus semanas temáticas. Y el usuario de TikTok @carloscruzrzz, un español que vive en Irlanda, ha mostrado cómo es la 'semana española' de Lidl, que la empresa organiza una vez al mes.

"Si eres español y vives en Irlanda, seguramente sepas que Lidl una semana al mes trae productos de marcas españolas y productos españoles en general", dice antes de mostrar algunas de las cosas que hay.

"Espérate que ya he encontrado yo esto. Lo primero de todo, ¡tortilla con bacon! Yo le digo a mi abuela que me haga una tortilla con bacon y me da", empieza diciendo antes de mostrar otros productos: "Sus tipical spanish tapas, salchichón de Vic, spanish salami, sus gambitas con su ajito y sus cositas".

"Espérate porque tenemos más y mejor. Uy uy uy. Croquetas de jamón. Esto me lo voy a llevar. Mira, mira, mira, mejillones en escabeche. Uy lo que echaba yo de menos estas aceitunitas rellenas, que me las estoy llevando", dice.

En otro vídeo, se muestra haciendo y probando las croquetas: "Están muy buenas, no son las croquetas de mi abuela, obviamente, pero está conseguido. Te voy a dar un 8,75".

Y finaliza: "Ojalá alguien no supiera nada de la semana española y gracias a este vídeo haya ido y haya cenado croquetas".