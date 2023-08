Un español prueba esta paella que ha comprado en un supermercado en Holanda: el veredicto es firme

El usuario de Tik Tok Jesús Ansal (@jesusansal), un español que se encuentra en Holanda, ha dejado a todo el mundo loco al localizar en un supermercado del país del norte de Europa un plato de paella preparada.

"Me acabo de encontrar aquí en un supermercado holandés un plato preparado de paella con su limón y dice que tiene hasta chorizo y un muslo de pollo", afirma el joven español, que informa que solo hay que calentarla cinco minutos en el microondas para que esté listo.

Tras calentarlo y darse cuenta que los trozos de chorizo eran pequeños, comienza a probarla: "El arroz que está seco, pero vamos a jugarlo por el sabor que es lo importante". "¡Qué asco! No está bueno, no sabe a paella, que no está en ningún lado. Nada más que en el color amarillo tiene lo de paella", opina.

Jesús, que ha pagado seis euros por esa paella, también acaba probando el muslo de pollo, que según indica está bueno. "El pollo es pollo, no tiene otra historia. Está bueno".

"Lo siento holandeses, pero la paella se la dejéis hacer a los españoles", sentencia para terminar el vídeo, que lleva más de 80.000 reproducciones en Tik Tok.