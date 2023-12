Un español que vive en Irlanda relata la escena de absoluta pesadilla que vivió en un bus

El usuario de TikTok @elnewbilly, que habitualmente publica contenido sobre las historias que vive en Irlanda, ha contado en un vídeo una escena de absoluta pesadilla mientras viajaba en bus.

"Estaba volviendo del trabajo en autobús, como siempre, en la parte de arriba, porque aquí los buses tienen dos plantas y se subieron 15 chavalitos del demonio y vi como desde un principio la gente se empezó a levantar del autobús", ha explicado".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Se pusieron uno delante de mí, cuatro a los lados, cinco detrás... Yo puse cara de 'poker face', serio, para que no me intentasen hacer nada", ha manifestado. Le empezaron a "avasallar", moviéndole el asiento, y empezó a entender que al de delante le decían que le cogiera el teléfono, el cual se guardó en el bolsillo.

"En España también atracan, yo no soy nuevo, y empezaron a gritar "give me the phone, give me the phone", yo seguía serio, mirando a la cara al de delante, haciéndome el guiri", ha indicado en el vídeo, que ya cuenta con más de 614.000 mil visualizaciones y 27.000 me gusta.

Sin hacerles "mucho caso", el chico de delante sacó un cuchillo de la mochila. "Según lo estaba sacando, yo me agarré del asiento de delante y me fugué corriendo a mi casa", ha narrado, pero lo que más le ha molestó fue que llevaba todo el día trabajando y tuvo que ir andando hacia su casa unos 30 minutos. "Por lo menos no me robaron, madre, si ves este vídeo, lo siento, no te quería preocupar", ha finalizado.

Los usuarios se han alegrado de que la historia, a pesar de su horrible núcleo, ha acabado bien, sin sufrir daño alguno. "¿Y el conductor no hizo nada", han preguntado en uno de los comentarios.