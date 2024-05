Un experto recomienda no tomar este café que se puede encontrar en todos los súper

La cuenta de TikTok San Jorge Café del Bueno, especializada en contenido sobre café, ha recomendado a los consumidores que no tomen el llamado café mezcla, que está disponible en todos los supermercados.

"Hemos venido al súper a hablar de la mezcla de café. Vamos a contar cómo la industria del café utiliza esa palabra para esconder algunas cosas", empiezan avisando.

"La legislación indica que hay que poner la palabra mezcla cuando el café lleva torrefacto. En este caso hay un 20% de torrefacto, que es café tostado con azúcar quemado, y un 80% de café normal", subraya.

"Cuando existe una proporción de café torrefacto es obligatorio poner la palabra mezcla. Por eso nosotros utilizamos la palabra blend para diferenciarnos, que es la palabra en inglés. No la utilizamos solo por modernos, sino porque hay una necesidad de diferenciarnos de lo que realmente indica la palabra mezcla", insisten.

"Así que mucho cuidado con lo que compras, no compres torrefacto, no compres mezclas, y si compras un blend que sea de cafés de calidad. No bebas cafés de mierda", aconseja.

La nutricionista y tecnóloga de los alimentos Beatriz Robles habló hace unas semanas en la Cadena Ser del café mezcla y del torrefacto: "Al ser un café tostado con azúcar, se utiliza un café de peor calidad, sin matices y sin aromas, porque el resultado va a ser fuerte y amargo".

Además, subrayaba que cuando compramos café mezcla o torrefacto, además, estamos comprando azúcar a precio de café.