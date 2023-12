Un farmacéutico cuenta lo que le pasó cuando le pidieron una píldora del día después: mucha tela

El creador de contenido y farmacéutico @farmaceuticofernandez ha contado una nueva anécdota que le ha ocurrido mientras trabajaba. Una "señorita" acudió a la farmacia para comprar la píldora del día después, pero no quedaban más unidades.

"Le he tenido que decir que no se la podía dispensar porque no quedan, una cosa rara, pero no quedan", ha explicado en el vídeo, que cuenta con más de 333.800 visualizaciones y 23.900 me gusta.

La mujer le contestó que no "le importaba" ya que tenía la obligación de dársela. "Yo me mantuve cordial, pero firme en mi respuesta", ha explicado, insistiéndole en que no quedaban más píldoras del día después: "No se lo puedo dar porque no tengo".

Insistió en que se lo tenía que dar "por ley". "No me importa que seas objetor de conciencia, y sino, que me la de una de tus compañeras", siguió insistiendo. Farmacéutico Fernández ha aclarado que los que hayan visto sus vídeos, "muy objetor de conciencia no soy".

Siguió firme en su decisión de pedir la píldora y, "aunque tuviera que pintarla, seguí firme en mi respuesta", le dijo antes de que amenazara con denunciarle por "no querer ayudarla".

"Si no tienes la píldora, ¿por qué no se la das?", ha comentado uno de los internautas de TikTok. Otro, ha sugerido que por qué no se la encarga para que pase por la tarde a recogerla, así evitando este tipo de conflictos incómodos.