Un farmacéutico da la solución para tener menos resaca: es muy sencillo de hacer

La resaca es una de los malestares generales más desagradables. Se producen al consumir demasiado alcohol, pero depende de la persona y su cuerpo si necesita cuatro copas para tener resaca o tan solo una.

Álvaro Fernández es uno de los farmacéuticos más famosos de la plataforma de TikTok. Cuenta con tres millones de seguidores y su fama fue creciendo gracias a sus vídeos dando consejos entorno al mundo médico y por las curiosas anécdotas que le suceden de vez en cuando en la farmacia en la que trabaja.

En esta ocasión ha querido sugerir unas pautas clave para tener menos resaca después de salir una noche de fiesta, facilitando el proceso de recuperación y evitando que el cuadro de malestar general sea menor del habitual.

"Sé que muchos vais a salir de fiesta este fin de semana, algunos a conciencia y otros no", advierte al final de su publicación, que ya cuenta con más de 175.000 visitas y 7.000 me gusta. Según el farmacéutico Fernández, "si por cada copita de agua que bebéis, vasito de agua que os metéis, al día siguiente la resaca será menos potente porque no te vas a deshidratar".

Los comentarios de los usuarios han sido muy diversos, pero de forma irónica le han llevado la contraria al farmacéutico. "Pero si bebo agua después de cada copa, no me emborracho", explica uno de ellos.

Por otro lado, otros se preocupan por el exceso de consumo de líquidos: "Me bebo un vaso de agua cada vez que bebo una copa y me voy meando por todas las esquinas".