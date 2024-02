Un historiador da la respuesta definitiva a María Hervás por sus palabras sobre los 80: un sólo dato

Iker Madrid, Máster Interuniversitario de Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, ha dado una de las respuestas más argumentadas a la actriz María Hervás después de que ésta defendiese que en los años 80 había en España más libertad que ahora.

Los ochenta y su libertad. "Solo en los primeros cuatro meses de 1980, fueron procesados 60 profesionales de la comunicación y se incoaron más de 400 causas relacionadas con la libertad de expresión", ha subrayado Madrid.

Un usuario ha replicado a Madrid: "No es que los ochenta fueran más libres, pero aquellos que los vivimos tenemos la impresión de que eran más tolerantes y, sobre todo, que la gente se toleraba más. Los debates de La Clave de Balbín son un ejemplo de lo hoy impensable. Roth refleja la deriva en La mancha humana".

"Criticar (o, realmente, contextualizar) los ochenta no implica, lo cual me parece más que obvio, idealizar el presente. Por otro lado, no creo que La Clave fuese hoy impensable por una cuestión de 'libertad", ha respondido Madrid.

En unas palabras en la Cadena Ser, Hervás ha reflexionado sobre el título de la película que protagoniza, Políticamente incorrecto, y a raíz de esas palabras se ha generado una enorme polémica.

"¡Qué pesadilla el qué dirán! Qué bien está elegido el título de Políticamente incorrecto porque estamos llegando a un momento de corrección política que se ha pasado ya", ha comenzado diciendo. Hervás ha afirmado que "estamos midiendo todo tanto que nos creemos que estamos en el momento más libre de la historia y en absoluto".

"Benditos 80. Yo nací en el 87, pero vamos, por lo que me ha contado, ahí sí que había una libertad real en la que cada uno pensaba una cosa y en la se podía debatir en las calles. Es que ahora, hijo mío, vives con tensión para que no se confunda nada", ha asegurado.