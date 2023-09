Un hombre no se cree que una mujer sea la jefa de una excavación y la reacción de ella es BRUTAL

Esperanza Martín, arqueóloga y directora de excavaciones de Lucus Asturum, ha publicado un tuit en el que relata lo que ha ocurrido durante un día de trabajo. Su mensaje está causando el pasmo, pero también el aplauso, de miles de personas en Twitter.

Todo ocurrió, según cuenta, cuando un hombre apareció por el lugar de trabajo y preguntó: "Perdón, ¿quién es el responsable aquí?". Los trabajadores señalaron a Martín y respondieron: "Es ella".

"No, no; el jefe", respondió el señor. Y le insistieron que era ella. Pero él no acababa de creérselo y repitió: "A ver, tengo que hablar con quien lleve esto, vuestro jefe". A la tercera el hombre al fin lo entendió.

"Y ya vino donde yo estaba. Y a mí, qué cosas, no me apeteció atenderle", dice Martín en su tuit, que acumula más de 6.000 'me gusta' en un día.

En otro mensaje, la experta aclara que el hombre en cuestión "era una persona anodina con cuestiones menos interesantes que su propia persona y que, a diferencia de mucha otra gente amable que viene a la excavación a vernos, no requería de mayor atención".

La reacción de Martín ha provocado reacciones como estas: