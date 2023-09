Un humorista valenciano se posiciona sobre lo que debe llevar una paella y responde a Dabiz Muñoz

El humorista valenciano Eugeni Alemany ha explicado en el programa Más Vale Sábado qué no debe llevar una paella y, de paso, ha mandado un mensaje al cocinero Dabiz Muñoz.

Para empezar, el colaborador ha destacado primero qué ingredientes no debe llevar la paella, y ha sido clarísimo. "Nunca, nunca, nunca, debe llevar guisantes", ha asegurado, y ha rematado: "Me dan asco de ver".

Otro de los ingredientes con el que se ha mostrado completamente en contra es el chorizo. Así, ha recordado la que hizo el cocinero británico Jamie Oliver y ha sido rotundo. "La paella valenciana nunca lleva chorizo", ha dejado claro.

Otro ingrediente totalmente prohibido en una paella son los huevos. "Lo veo y me entra salmonelosis", ha afirmado Alemany. "Nunca hay que poner huevos en una paella", ha asegurado.

"Y hablando de echarle huevos a una paella, tengo un mensaje para otro cocinero español", ha afirmado. "Dabiz Muñoz, prestigiosísimo y gran creador de la gastronomía, pero que hizo una paella innecesariamente polémica". La paella de este cocinero llevaba: "pollito coquelet a la brasa tandoori, ajos negros y yemas huevos de corral macerados en vermut".

Las palabras del humorista al cocinero español no han podido ser más claras: "Mira, Dabiz, a mí el vermut me lo pones en un vaso y para huevos, los tuyos". "Esto no es una paella", ha afirmado, antes de aclarar que debe estar "delicioso", pero eso "no es una paella".