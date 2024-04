Un ingeniero español triunfa al contar lo que dijo cuando le preguntaron por qué se iba a trabajar a China

El politólogo Pablo Simón, docente en la Carlos III, ha hablado en Hora 25 de los problemas que tienen las universidades públicas españolas de retener y atraer talento con respecto a las privadas.

Ha puesto el foco en los distintos niveles de exigencia a la hora de evaluar universidades públicas con respecto a las privadas, que "son capaces de captar de manera sugerente alumnado extranjero".

"En las públicas competimos con una mano en la espalda. La competencia sobre la financiación de las universidades es autonómica", ha añadido antes de decir que cada autonomía tiene un modelo distinto.

"Hay un empuje para que el sistema universitario se parezca más al americano y menos al nuestro. Que la gente vaya a las privadas porque son la seña de prestigio y de empleabilidad y que las públicas queden en un carril desplazado", ha apostillado antes de decir que lo hace falta es "pasta".

"¿A quién traes por 1.200 euros al mes? ¿A investigar qué? ¿Compitiendo con quién? Esta es la realidad y bastante bien lo hacemos para el presupuesto que nos echan", ha señalado el politólogo.

A este mensaje ha respondido en X un ingeniero español que trabaja en China con una publicación que está arrasando en la red social de Elon Musk: "Antes de irme a China unos profesores que quiero mucho me dijeron: '¿Y a ti que se te ha perdido en China, Mario, no te apetece más hacerte un doctorado?". A lo que él respondió que "27 años siendo pobre ya me habían parecido suficientes".