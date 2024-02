Un invidente se toma con humor lo que le ocurrió al ponerse las zapatillas

El usuario de TikTok Guillermo Pelegrín (@guille.pelegrin), un joven invidente que publica diferentes situaciones de su vida diaria en su canal, ha compartido un vídeo en el que cuenta la divertida anécdota que sufrió este pasado fin de semana.

"Me hace mucha gracia porque muchos de vosotros me decís que combino muy bien la ropa siendo ciego hasta que llega un día como hoy en el que uno tiene prisa para coger el autobús y se piensa que sale con unas zapatillas iguales y no", afirma, mientras enseña que lleva una de color negro y otra roja.

Pelegrín hasta detalla que fue al rocódromo para escalar y se lo dijeron sus compañeros, aunque él confiesa que al principio no les hizo caso y pensaba que le estaban vacilando.

"He tenido una bronca intensa porque me han preguntado que por qué llevaba una zapatilla de un color y otra de otra. Como siempre me están tomando el pelo les decía que no, que me dejaran de mentir", narra.

Tras negarse a pensar que fuera así, se puso a tocar las zapatillas y a investigar y al final les tuvo que dar la razón. "Son cosas que pasan", remata.