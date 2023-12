Un joven cuenta cómo montó su empresa y Gonzalo Bernardos salta de forma inmediata

Anxo Cousillas es un joven emprendedor de 21 años que este sábado ha acudido al programa de laSexta Xplica para contar cómo fundó su empresa de reformas.

"Estamos en un momento complicado. Existe mucha precariedad. Para poder vivir de manera digna, con 1.100 euros al mes no te da. Yo monté mi propia empresa. Nos dedicamos a las reformas", ha comenzado explicando.

A los pocos segundos de empezar, el economista Gonzalo Bernardos ha saltado, desconfiando de la historia del joven, para preguntarle por la procedencia del dinero que ha utilizado para montar el mencionado negocio.

"Tenía una moto que me había comprado con 16 años y la vendí. La moto me la compré con el dinero que he ido ahorrando desde la infancia, de regalos, como le puede pasar a cualquiera", ha asegurado Cousillas.

Y así ha dudado Bernardos del relato: "Si, pero, oye, oye... Con lo que te da una moto montar una empresa de reformas... A mí me parece... Solo alquilar el local y hacer la reforma...". En respuesta, el joven ha alegado que en la actualidad no necesitas un local físico para montar una empresa "porque el mundo ha cambiado bastante".

"¿Con 1.500 euros montas una empresa y la haces grande? Oye, es el milagro de los panes y los peces en el siglo XXI (...) Una moto cara eh... (3.000 euros). Ahorraste mucho de pequeño", ha continuado el economista con tono desconfiado. Para zanjar el rifirrafe, el emprendedor le ha replicado con esta irónica contestación: "Si quieres te enseño una foto, que ya veo que te gusta".

"Yo sí que estuve un año y medio sin ver ni un euro y trabajando mucho más de lo que trabaja la media de personas en España. Ahora por suerte me va bien, pero hay gente que se queda por el camino y de esas es conveniente hablar", ha concluido Cousillas.