Un joven cuenta lo que le ha pasado con el Bono Cultural y avisa: "Tened mucho cuidado"

"Tened mucho cuidado". Con este aviso ha terminado el tiktoker @borjaamg su publicación en la que ha contado lo que le ha ocurrido al ir a pagar con la tarjeta del Bono Cultural en el Mediamarkt.

Ha contado que para ver dónde se podía gastar los 400 euros que dan a los jóvenes de 18 años para gastar en cultura probó en Lidl pero le denegaron la compra. Después fue a Mediamarkt y se compró un rodillo para quitar pelusas para ver si se podía comprar cualquier producto de esa tienda.

"Lo compré con la tarjeta del Bono y sí me dejó así que si me deja comprar cualquier cosa de Mediamarkt, porque se supone que sí puedes comprar con esa tarjeta, dije pues me voy a comprar otra cosa y como era un importe muy alto me lo denegó", ha proseguido.

Como se puede ver en la imagen se intentó comprar un Apple Watch, el reloj inteligente de la marca Apple: "Ahí no hay ningún problema porque me lo denegó y ya está".

Pero aquí está el problema. Al rato de pagar el rodillo le llega una notificación de compra denegada y ve que ese pago se le ha pasado a su cuenta normal.

"Tened mucho cuidado porque si hacéis una compra de 100 euros y no tiene nada que ver con el Bono os lo van a quitar. No sé cómo han hecho eso pero lo han hecho y es imposible trucarlo", ha zanjado.