Un madrileño habla así de la Gran Vía de Barcelona y se lía buena en los comentarios

El usuario de TikTok @planetatay ha provocado uno de los debates más intensos de las últimas horas en esa red social tras la conclusión que ha sacado al comparar la Gran Vía de Madrid con la de Barcelona.

El usuario, que es madrileño, acaba maravillado con esa calle de la capital catalana y, de hecho, admite: "Madrileños, aquí Barcelona nos ha ganado".

"Nos han ganado en esto. La Gran Vía: la cosa es que la nuestra nos creemos que es peatonal, pero mira esto. ¡Qué barbaridad! Todo verde, mira cuánta acera. ¡Cuánta acera! Si es que hay más acera que calle, que carretera", reconoce.

"Aquí nos han ganado pero de lejos. Árboles por todos lados... Además, tienen carril para bici. Tienen acera, carretera, chiquitita con el carril bici, y una pedazo de acera como peatonal super ancha, la carretera principal y luego allí se repite lo mismo", insiste.

"La verdad es que su Gran Vía es mejor que la nuestra excepto por la torre Schweppes, viva la torre Schweppes, siempre presente", acaba diciendo.

En los comentarios, multitud de usuarios aseguran que la comparación no es un atinada. Uno dice: "Pero el equivalente a la Gran Vía en Barcelona es Paseo de Gracia". Otro señala: "No, el equivalente a Paseo de Gracia es Serrano, que están las marcas de Lujo. En Gran Vía no sueles encontrar firmas de ropa, solo al llegar al cruce con Paseo de Gracia".

Y otro más: "Me está describiendo paseo Del Prado. Y Castellana". Ante este tipo de comentarios, el propio autor de vídeo ha aclarado que la intención de la publicación era simplemente hacer una comparativa entre ambas Gran Vía.