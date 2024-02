Un médico emociona al contar lo ocurrido con una persona mayor en la clínica: bravo por él y por ella

El doctor conocido en la red como @Dr_JuanD ha relatado en su cuenta de X lo que ha ocurrido esta semana con una persona mayor que llevaba días llamándole la atención porque "todos los días subía a pie desde el primer hasta el octavo piso de la clínica".

"Por casualidad, el martes me la encontré en el piso donde estaba pasando revista. Le pregunté por qué subía a pie los ochos pisos y me dijo que no era porque quisiera, sino porque no sabía utilizar el ascensor", ha explicado el sanitario.

A la "viejita" le daba "miedo quedarse encerrada, por eso solo bajaba a comer una vez al día", por lo que "inmediatamente" le explicó cómo utilizarlo: "Me la llevé, con hoja y papel, le expliqué y anoté los números que debía apretar, en qué orden y las referencias de los pisos para que bajara. Bajamos y subimos dos veces hasta que lo hizo solita".

Este jueves, el tuitero se ha vuelto a cruzar con ella en el hospital y esto ha contado: "Me subió al ascensor y me empezó a bajar por todos los pisos. A todo el que se subía le preguntaba para dónde iba y le apretaba el número. A doña Cecilia ya nadie le baja del ascensor, está feliz…".

Sin embargo, alguien ha salido 'perjudicado', ha dicho entre risas el médico para concluir con el emotivo relato: "Ya no se queda en la habitación de su esposo, que me ha regañado por haberle enseñado, pero no hay nada que hacer. Yo estoy feliz viéndola todo el día de arriba abajo en ese ascensor".

El momento ha encantado a muchos usuarios de la plataforma. Es por eso que, además de la multitud de reacciones, la publicación ha generado más de 16.00 'me gusta' y 1.000 retuits.