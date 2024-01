Un médico rural enseña lo que le han regalado sus pacientes: pequeños gestos que valen millones

Los médicos de familia, especialmente de los sitios más pequeños donde el contacto con sus pacientes es mayor y más humano, suelen tener unos vínculos estrechos con sus pacientes que en muchas ocasiones van más allá de la propia consulta o atención sanitaria.

Esto lo demuestra una y otra vez el médico rural Andoni Mendoza, que trabaja en un centro de salud de la sierra de Gredos como médico de familia. Este viernes ha contado en su cuenta de X lo que le han regalado algunos pacientes y ha aprovechado para dejar una aplaudida reflexión.

"Soy un médico rural de unos pueblecitos perdidos en Gredos. Nieva. Frío. Han hecho matanza a la manera tradicional", ha comenzado diciendo. Entonces Mendoza ha reconocido que nunca será un médico con fama, pero que siempre será feliz por el trato de sus pacientes.

"Nunca seré un médico importante, mi recuerdo se irá con mis pacientes. Me han regalado matanza, modesto pero sentido regalo. Me quieren. ¿Qué más puedo pedir?", ha reflexionado el doctor, que en otro tuit ha explicado que estos pueblos de la sierra de Gredos son de los últimos en hacer la matanza a la manera tradicional.

Esta no es la primera vez que recibe algún tipo de regalo por parte de sus pacientes. Por ejemplo, el pasado mes de noviembre un paciente de 90 años le dio castañas que él mismo había recogido.

Además, en 2021 ya hizo un alegato a favor de los médicos que trabajan en las zonas más despobladas: "Soy un medico rural, no sé si eso es prestigioso o no, no sé si me ningunean frente a un cirujano o cardiólogo, pero me da igual, me regalan con cariño huevos frescos recién puestos y en otoño níscalos y boletus, y la noble y modesta gente de los pueblos me aprecia, ¿qué mas quiero?".