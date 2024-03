Un noruego da una única razón por la que no le gusta la cultura de su país: "Solo tengo un amigo"

El usuario noruego de TikTok ha dado un único motivo por el que no le gusta la cultura de su país. Ha sido en base a una experiencia vivida con sus vecinos y ha hecho una pequeña reflexión al final.

"Como ya he dicho muchas veces no me gusta la cultura de mi país", ha explicado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 267.000 visualizaciones y 15.000 'me gusta'.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Acto seguido ha recreado lo que le pasó la misma mañana en la que publicó el video para mostrar por qué no le gusta. Saludó a uno de sus vecinos, preguntándole también si vivía en el edificio.

"Sí, vivo aquí", le respondondió con un tono bastante áspero. "¿En qué piso vives", le preguntó el usuario. De nuevo, una respuesta cortante y con un tono serio: "Segundo piso". "Ah, bueno, yo vivo en el tercer piso y está muy lindo, la verdad... ¿Y eres de aquí o de otra ciudad?", le comentó.

Acto seguido cortó la conversación con un "me tengo que ir". Según ha contado, ha tenido muchas conversaciones de este estilo. "Entre todos mis vecinos yo solo tenía un amigo, y adivina qué... Era el único que no era noruego", ha sentenciado. Para él es algo "natural" hablar con los vecinos, pero en Noruega le miran "raro" cuando trata de hablar con ellos.