Un nutricionista opina esto sobre la mostaza de Ikea

El nutricionista Fran Susín se ha encontrado por primera vez en Ikea con un producto que ha analizado para sus seguidores en una nueva publicación de TikTok (@fransusin)

"Estoy en Ikea haciendo unas compras para montar el despacho y mirad con lo que me he encontrado", ha advertido al inicio del vídeo, acumulando más de 22.400 visualizaciones y 700 'me gusta'.

Ha agarrado un bote de mostaza de Ikea y ha procedido a analizarlo. "Vamos a analizar los ingredientes de uno de los productos random que hay en Ikea", ha afirmado.

"Si miramos los ingredientes vemos que el tercero es el azúcar", ha afirmado. Luego ha comprobado que por cada 100 gramos de productos, tiene 15 gramos de azúcar. Ante el exceso, ha recomendado que "ni se os ocurra", según su análisis.