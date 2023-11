Un panadero explica por qué sale un aro blanco al congelar el pan y qué quiere decir

El panadero Iban Yarza ha concedido una extensa entrevista a Cuerpo Mente en la que ha respondido a todo tipo de preguntas relacionadas con el pan: desde por qué sale un aro blanco, a veces, cuando se congela a explicar qué pasa en realidad con el pan integral.

La periodista del citado medio le pregunta por congelar el pan, ya que mucha gente tiene la percepción de que es malo hacerlo.

"Muchos de los mejores restaurantes del mundo dan pan precongelado a sus clientes. Lo importante es que el pan que se congele sea bueno", ha respondido el experto.

Sobre a por qué sale un aro blanco en algunos panes congelados, Yarza ha respondido: "Porque la barra era muy mala. Ya era mala antes. El buen pan incluso se ve beneficiado con la congelación. En panadería y pastelería, a las masas muy grasas (hojaldres, cruasanes…) les sienta fenomenal la congelación".

También ha hablado el experto en panes sobre el integral y ha dejado claro que la mayoría de los panes que se venden como integrales no lo son: "El pan integral es bastante denso y necesita masticarse. Por desgracia, estamos tan acostumbrados a esta cultura del pan esponjoso, que al 90% de la gente el pan integral le parece pesado. Así que el 80% del pan que se vende como integral es pan blanco al que simplemente se le agrega salvado".

¿Y qué hay que hacer para saber si un pan integral es bueno o no? "Si tiene una esponjosidad parecida a la del pan blanco no es integral", ha señalado. Y ha añadido: "Si la miga es blanca con puntitas, tampoco es integral. La harina integral es fruto de la molienda de todo el grano de trigo, o sea de la parte blanca con la que se hace la harina común (endosperma) y de las capas exteriores de la cáscara (hasta siete)". Esto hace que no haya un solo tono de marrón, sino varios.