Un pensionista frena a Gonzalo Bernardos y manda este importante mensaje a los jóvenes

Este sábado el programa de LaSexta, LaSexta Xplica, ha debatido sobre si viven mejor los jóvenes que sus padres con la misma edad, protagonizando algunos tensos debates, como el que ha vivido el economista Gonzalo Bernardos con un jubilado bilbaíno, Luis Alejos.

Después de escuchar a varias personas hablando sobre el gasto público y las pensiones, el protagonista ha interrumpido para avisar de que cree que "se está demonizando a los pensionistas".

Tras ello se ha montado un pequeño revuelo, que ha acabado con Luis Alejos diciendo que "habría que hablar de este tema" y con Bernardos respondiéndole.

"Como sois el grupo mayor, es el que determina los votos", ha asegurado el economista, tratando de resaltar que por eso se destina tanto gasto público a las pensiones.

Pero el jubilado no ha tardado en frenarle y en mandar un mensaje a los más jóvenes. "En mi vida laboral, casi nunca he cobrado un mes entero. He vivido cientos de huelgas. Igual la juventud tendría que luchar. ¿No se han planteado esa posibilidad?", ha cuestionado.

"Igual habría que hacerlo, como lo hicimos nosotros, en unas situaciones mucho más hostiles, porque, en ocasiones, nos podían hasta matar. Pero salíamos a la calle", ha razonado.