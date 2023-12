Un pianista es aplaudido en redes por la carta que le ha dedicado a sus vecinos que se quejan del ruido

Un pianista ha llamado la atención de los usuarios por la carta que ha escrito a sus vecinos después de que uno de ellos le advirtiera de forma "muy amable" que ya no podía soportar más el ruido.

"Soy el pianista que lleva algo más de dos años molestándoles sin yo saberlo", ha iniciado en la carta el músico. "Prometo que pensé que no se oía. A veces hubiese querido que escuchasen las piezas que toco, pura vanidad, pensando que nadie me escuchaba nunca. No hay anda más triste que no te escuchen. Eso me dijeron cuando alquilé el local, que no se oía", ha continuado explicando.

Uno de sus vecinos se acercó al local donde tocaba el piano para decirle que "tenía que tener cuidado porque no podía soportarlo más". "Le pedí disculpas y decidí escribir esta carta para pedir disculpas a todos ustedes", ha expresado.

Desde ese momento, ha decidido no volver a poner el "bafle", aludiendo que es lo que más molesta y que a partir de las 21:00 horas no tocará el piano. Además, los sábados, domingos y festivos no empezará a tocar hasta las 11:00, "salvo que no me dé cuenta del día, que me ocurre a veces, y me lo pueden hacer saber".

Aunque vaya a tener más cuidado, al fin y al cabo ha aclarado que durante el día ha de seguir tocando al ser concertista y tiene que seguir ensayando. "Procuraré tener más cuidado y no duden en decirme si puedo hacer algo más, o cualquier otra cosa, siempre les atenderé con absoluta educación y empatía", ha manifestado.

"Si en algún momento quieren escuchar mejor, pueden pasar que hay muchos asientos cómodos para sentarse un rato y escuchar música en directo", ha dicho, terminando con algo que muchos querrían escuchar: "Traigan cervezas".

La carta ha sido publicado por la cuenta de X (antes Twitter) @liosdevecinos y ha sorprendido a los usuarios, que han aplaudido la educación y amabilidad del pianista. "Ojalá fuese vecino mío, me pasaría por allí un par de veces. La peña que sabéis tocar un instrumento, moláis mucho", ha expresado uno de ellos.