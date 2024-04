Un profesor argumenta por qué no va de viaje escolar con sus alumnos: con razón no quiere

El profesor conocido en X como @ProfeJander ha contestado, relatando su experiencia en un viaje con alumnos, a la publicación de otro usuario que ha comentado el hecho de que "los maestros estén en contra de los viajes con niños durante el curso escolar".

"Para qué vas a ir a Roma a enseñarle el Coliseo (a los estudiantes) pudiendo aprender de los romanos en clase", ha escrito en tono irónico @justiammyself.

Y esto ha respondido el tuitero: "Yo no voy a Roma a enseñarles el Coliseo porque una vez fui a Florencia a enseñarles el David, un niño llevaba una china (hachís) en el paquete de tabaco y (la Policía) se la encontró".

Según ha expresado para contar lo ocurrido, se puso "nervioso", y con esta irónica frase ha argumentado la razón de que no quiera hacer más viajes escolares: "No me gusta que la Policía me grite en italiano, pero yo es que soy muy mío".

Ante la multitud de comentarios recibidos, ha bromeado con que no está en contra de este tipo de experiencias con los alumnos, sino de que sea él quien forme parte de ellas, y ha concluido diciendo, a modo de vacile, que los profesores son unos "flojos".