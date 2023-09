Un profesor de Políticas explica a Nacho Cano el truco para saber si vivimos como en la dictadura

Javier Lorente, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, ha explicado al músico Nacho Cano el método para descubrir si realmente la época actual se parece en algo a la dictadura de Francisco Franco.

"¿Cuántas uñas han arrancado de cuajo a Nacho Cano en los bajos de la Puerta del Sol por decir lo que quería decir y no podía, animándole a delatar a otros librepensadores contra la dictadura? Si sus uñas están intactas, mucho no se parece", ha escrito el especialista en Twitter.

Estas palabras llegan en medio de la polémica por unas declaraciones que Nacho Cano ha hecho en El País y en las que llegaba a asegurar que ahora mismo hay menos libertades que en la dictadura.

"Es muy fuerte la dictadura en la que vivimos. Esta dictadura se parece mucho a la de Franco. Mucho. Ya no puedes decir lo que quieras ni pensar cómo quieras", dijo antes de denunciar que "hay unos patrones que te obligan a ser de una manera": "Por eso, no me identifico con la gente que está en esa onda. No es libertad lo que se está viviendo ahora mismo".

A raíz de esas palabras, el periodista le ha preguntado a Cano si cree de verdad que no hay libertad y el artista se ha reafirmado. "Usted, entre otras cosas, puede votar a Ayuso cuando quiera y con Franco no había posibilidad de votar", le ha hecho ver el entrevistador.

"Hombre, he puesto un ejemplo extremo. Sí quiero decir que no es libertad. Yo era muy pequeño con Franco y no recuerdo muy bien. Viví después de Franco y sí era libertad. Y lo de ahora no. La prueba está haber defendido a Ayuso por haber mantenido abiertos los teatros, algo que afectaba a unos chavales y a sus contratos", ha argumentado.