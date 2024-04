Un sevillano se harta de los influencers en la Feria de Abril y manda un claro mensaje

El creador de contenido en redes sociales conocido como @elmarquees ha generado una gran división de opiniones tras criticar a los 'influencers' que acuden a la Feria de Sevilla y ha mandado un claro mensaje a todos aquellos que llegan desde otras partes de España.

"Es un tema que me tiene ya un poquito harto y muchos influencers se me van a echar en contra, pero es que me da exactamente igual", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta ya con más de 800.000 visualizaciones y 51.700 'me gusta'.

"No sé si van a comisión del Ayuntamiento de Sevilla o si os paga por hacerle tanta publicidad a la Feria de Sevilla, la estáis convirtiendo en la más famosa de España, por supuesto, pero también en la de más postureo", ha expreado, recalcando que es por su culpa.

Luego, a su juicio, ha comentado que la verdad detrás de esta festividad tan importante para la comunidad sevillana es que, los que vengan de fuera, no conocerán a nadie y tampoco entrarán en algún lado, solo en unas casetas públicas que estarán llena y en las que no cabrán.

"Si entráis en una caseta privada porque habéis tenido la suerte más grande del mundo... Mi cama de matrimonio es más amplia que la caseta, no vais a poder ni moveros", ha advertido, añadiendo que no podrán moverse, bailar, "ni hacer absolutamente nada".

Y aunque digan que "el viernes y el sábado son los días para la gente que viene de fuera", van a seguir sin poder entrar en ningún lado, según razona. "Que no os vendan la moto, queréis una feria amplia, que podáis entrar en cualquier lado...", ha rematado.