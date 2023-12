Un Técnico Superior en Dietética señala qué súper vende las mejores salchichas 

Miodrag Borges, técnico superior en Dietética, ha señalado el supermercado que, probablemente y a su juicio, vende las mejores salchichas disponibles.

En cualquier caso, el especialista ha advertido de que, a pesar de que es la mejor opción, eso no significa que esa opción sea saludable.

"La mejor salchicha de supermercado, sin más. Ojo, no significa que sea buena, pero al menos es la mejor que conozco", empieza advirtiendo.

"A lo largo de últimos meses me habéis bombardeado con preguntas sobre las salchichas. En la mayoría de los casos son un producto terrible en lo nutricional, en este en concreto he encontrado una opción decente. Repito: no saludable, pero decente", insiste Borges.

"Te hablo de estos dos formatos que podemos encontrar en Aldi con un 95% de carne, uno de los cuales lleva tocino y el otro no", dice mostrando las "salchichas cocidas de cerdo especiadas" y las "salchichas cocidas de cerdo" de esa cadena de supermercados.

"No te voy a recomendar comprarlas, pero si en alguna ocasión vas a hacer uso de este tipo de formatos, probablemente estas dos son las opciones que vas a encontrar", sentencia el experto.