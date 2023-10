Un vecino se lleva su bolsa de la compra y el cartel que deja es para enmarcarlo y exponerlo en un museo

Los rellanos y las zonas comunes de los vecindarios se han convertido en una especie red social analógica donde los inquilinos dejan sus problemas para que todo el mundo se entere.

Con las redes sociales, estos mensajes que antes quedaban en el propio edificio son ahora colectivos y llegan a millones de personas, sobre todo gracias a cuentas como Líos de vecinos, que suele recolectar y compartir este tipo de contenido.

En las últimas horas está dando que hablar un cartel que un vecino al que le han robado la compra ha dejado colgado del espejo del ascensor.

"No sé quién es usted, ni sé lo que quiere, si espera cobrar un rescate le aviso de que no tengo dinero pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si me devuelve mi bolsa de la compra que cogió del ascensor ayer martes por la tarde en las próximas 24 horas todo quedará zanjado, no le buscaré ni le perseguiré, pero si no lo hace le buscaré, le encontraré y le denunciaré", reza el cartel ubicado en un vecindario de Salamanca.

Al final del texto ha colocado una imagen de Liam Neeson en una de sus míticas escenas de las películas de La Venganza, donde hace de un señor que se pasa el día matando a gente y ajustando cuentas pendientes.

"Queremos una segunda parte por favor", "Buenísimo, amo a esa persona", "Fijo que había comprado aceite de oliva" y "Vaya obra de arte" son algunos de los muchos comentarios que ha recibido la publicación.