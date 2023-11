Un venezolano da una respuesta incontestable a quien dice que España está "igualita" que Venezuela

Enrique Vásquez, venezolano que vive en Madrid, ha dado una más que rotunda respuesta a todos aquellos que últimamente dicen que España se parece, o que incluso está en la misma situación, que Venezuela.

"Hay quienes dicen que España está igualita a Venezuela. Miren, voy a decir algo: mientras yo tenga luz que no se me vaya, mientras yo tenga agua que no se me vaya y pueda beber del grifo, mientras yo tenga internet, mientras yo pueda salir a la calle y mi esposa pueda salir a la calle con seguridad, mientras los semáforos funcionen", empieza enumerando.

Y sigue: "Mientras los policías sean honestos y me representen y me protejan y no me ataquen, mientras los funcionarios públicos no me pidan dinero por hacer los trámites, mientras los jueces no me pidan dinero para sentenciar, esto es un país perfecto".

"Porque aquí hay calidad de vida, aquí todavía hay seguridad jurídica, aquí hay estabilidad económica, aquí las cosas funcionan. No me vengan con cuentos de que es lo mismo. Uno trabajando, uno sale adelante, uno hace sus compras, uno vive tranquilo y vive bien. Así que no comparen porque no hay punto de comparación", zanja.

En los comentarios, algunos usuarios han asegurado que quizá no ahora, pero que España "va por el mismo camino" que Venezuela y que quizá en cinco años estemos igual. Y el usuario ha respondido firme: "Yo estoy seguro que no pasará lo de Venezuela".

"Los políticos por su lado y la gente por el suyo. A pesar de Sánchez y sus socios, España sigue siendo un gran país en el que vale la pena vivir, y es un lugar perfecto para ser feliz y estar junto a tu familia", ha zanjado Vásquez.