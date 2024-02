Una americana cuenta cómo ha sido su primera vez en un centro médico de España

La usuaria de TikTok @emmaleaward ha publicado un vídeo contando cómo ha sido acudir por primera vez a un centro médico en España, concretamente a uno privado ubicado en el Puerto de Santa María (Cádiz).

"Estuve enferma varias semanas y estaba retrasando ir al doctor. Tenía miedo porque no es mi país y no hablan ni mi lengua nativa, pero un día me desperté (mal) y supe que necesitaba ir", ha empezado contando la joven.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Tiene seguro privado y llamó para concertar una cita con un médico de atención primaria: "No necesitaba cita previa porque no estaban ocupados. Fui y tenían razón. Había como cuatro personas en la sala de espera. Les di mi identificación, la tarjeta del seguro y me registraron", ha continuado explicando.

La joven solo tuvo que esperar 15 minutos hasta ser llamada: "Entré, me senté en una silla y nos pusimos a hablar. Comentamos lo que necesitaba y me hizo una receta. Lo único que fue difícil es que allí nadie habla inglés".

De hecho, tras esta experiencia, ahora entiende "la importancia de los traductores" y de aprender idiomas. También ha comentado lo "asombroso" que es poder pedir un justificante para que no te quiten días en el trabajo.

"Fui a la farmacia, le entregué la receta, me dieron mi medicina y seguí mi camino. No tuve que pararme a pagar y no he tenido copagos. Ni un centavo (más) he pagado por ver al médico, solo por la medicina. Ahora estoy curada. Fue una experiencia súper relajante", ha concluido la chica, la cual ha aplaudido la atención recibida.