Una andaluza que vive en Madrid revela lo que le ha pasado tras decir "buenos días" en una entrevista

Las entrevistas de trabajo son un trago que muchas personas tienen que pasar cada día para encontrar un empleo. A los nervios, a veces, se le suma que las personas encargadas de llevar a cabo la entrevista no se comportan de la mejor forma posible.

Algo así le ha pasado a la tiktoker @masquepecas, andaluza residente en Madrid, en una entrevista de trabajo. Ha explicado que al llegar ha dicho un simple "buenos días" a dos personas que había allí.

"Ahí se han echado la primera sonrisilla, ya se han mirado y... me dicen siéntate en una silla", ha proseguido contando. En ese momento le han dicho "ese acento no es de aquí, ¿no?".

"Tienes un oído fino, aquí se avecina una conversación de acentos. Más que una entrevista de trabajo va a ser una entrevista personal y ya de aquí no sé salir", ha añadido. Ella ha respondido que efectivamente su acento era andaluz.

Después le han contado las caracterísiticas del empleo y al acabar le han dicho: "Antes de que pasemos a si tienes alguna duda te vamos a hacer una pregunta: ¿qué tienes tú que los demás no tengan?".

"¿Qué se contesta a eso?", ha querido saber. "Ese es tu trabajo, no el mío". Con sinceridad ha dicho que no conoce al resto de candidatos y se ha definido como "muy trabajadora". Lo que no esperaba era que el otro entrevistador le dijese que era "muy graciosa" por la forma de expresarse con acento andaluz.

"¿Podemos superar en Madrid el acento andaluz?", ha pedido para zanjar el vídeo.