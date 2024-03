Una argentina destaca un aspecto de la vida en España que pasamos por alto

En Tik Tok se publica mucho contenido a diario de personas extranjeras que han llegado a España tanto para estudiar como para trabajar y que no dudan en mostrar su día a día y compararlo con el que tenían en sus países de origen.

Por ejemplo, la usuaria argentina Kill Jerez (@killjerez) ha hecho un vídeo mientras caminaba por una de las calles por la noche. "Buenas desde el País Vasco, está en rojo pero voy a cruzar, grabo esto porque todavía disfruto que sea normal caminar tranquila por la noche, en una ciudad que acabo de pisar", afirma.

"No la conozco, pero disfruto de esto. No lo he normalizado, ni quiero, es increíble. Son las 12 y una puede ir con sus auriculares escuchando música sin tener que estar alerta a nada", afirma.

Ella no es la primera persona argentina que destaca la seguridad de poder caminar por la noche sin tener miedo a tener problemas, ya que es habitual que vayan saliendo usuarios que destacan este aspecto.