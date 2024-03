Una argentina plantea esta pregunta sobre el español y muchos le responden al momento

A veces las redes sociales sirven para responder a preguntas que uno se hace y a resolver dudas. Aunque la mayor parte de las veces el uso que se hace de estas plataformas es otro, también cumplen esta función social.

Por ejemplo, la usuaria de TikTok @inezzzzzita, una argentina residente en España, ha hecho un vídeo en el que ha preguntado una duda que tiene respecto al idioma del español y sus seguidores no han tardado en ayudarla.

"Estaba hablando el otro día con mi novia y le dije 'agua frío' y me dijo que no, que se dice agua fría. Yo aprendía que es el agua y no la agua, entonces ¿por qué se dice agua fría y no agua frío? Si alguien tiene la respuesta a esta pregunta me sirve", comenta en el vídeo que ha publicado la creadora de contenido.

Entre las respuestas, muchos le han comentado que se utiliza el artículo "el" en vez de "la" para evitar la cacofonía de que termine el artículo con la vocal A y la siguiente palabra empiece con A.

"La palabra agua es sustantivo femenino pero se dice 'el agua' para evitar que queden dos vocales iguales juntas. Fíjate que cuando decimos 'aguas' si se dice 'las aguas' porque ahí hay una consonante", le han explicado.