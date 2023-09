Una arqueóloga enseña el comentario que le han dejado en Instagram y su réplica es impagable

La arqueóloga y divulgadora Lidia G. Merenciano se ha visto obligada a responder a uno de los comentarios que le han dejado en uno de los vídeos que ha compartido en su perfil de Instagram y ha maravillado a medio Twitter.

La protagonista señaló en una publicación que Julio César no llego a ser emperador. "Jamás fue emperador de Roma, ni de ninguna parte. Tenía el 'imperium', el poder militar dentro de la República romana. El primer emperador fue su hijo Augusto", aseguró.

Tras el vídeo, un usuario le dejó un comentario en el que criticó el trabajo de la joven. "Primero no eres arqueóloga. Un título no demuestra nada, sólo que te has sacado la carrera. Segundo, encima no vales ni como divulgadora porque no tienes ni respeto ni educación", señaló.

"Dicho esto, este canal ha perdido todo el atractivo que podía tener más allá de tu propio físico, porque se ve que luces no tienes muchas", reprochó, en un comentario que la protagonista ha querido compartir en Twitter.

"Solo he dicho que no se puede considerar a Cesar emperador porque NUNCA LO FUE y esta persona no me lo va a perdonar nunca", ha ironizado, en un tuit que suma más de 5.400 me gusta.

Pero Lidia G. Merenciano, lejos de callarse, ha terminado respondiendo desde su perfil en la red social. "'Un título no te hace arqueólogo, sólo si trabajas de ellos'. Casualmente además del título, TRABAJO de ello, hago divulgación ARQUEOLÓGICA y me gano la vida con ello. Soy ARQUEÓLOGA", ha contestado, llevándose más de 1.500 me gusta.