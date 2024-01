Una ecuatoriana cuenta el momento 'tierra, trágame' que vivió en Andalucía por no entender el acento

La usuaria de TikTok @kathebaya, ecuatoriana que vive en España, ha rememorado lo difíciles que fueron sus primeros días en el instituto cuando llegó a este país, ya que estaba en Andalucía y le costaba mucho entender ese acento.

Según cuenta, llegó a España con 11 años, en 1º de la ESO y como "en Andalucía como que tienen un acento muy marcado y hablan muy rápido" eso le "dificultaba entender a la gente porque hablaban muy rápido y recortaban las palabras".

"Por ejemplo: si querías decir estoy cansado, decían estoy cansao, como que no terminaban del todo la palabra. A esto súmale el choque cultural. Por lo cual no entendía muchas cosas de las que me decían", admite.

"La gente me hablaba y yo no las entendía y solo decía: sí", asegura. En ese contexto, relata que un día llegó un profesor a clase y ella no entendía "absolutamente nada" de lo que decía. Y en un momento dado todos los compañeros empezaron a aplaudir.

Como no entendía nada, ella también aplaudía, mientras que el maestro la miraba asombrado. "Me enteré a los tres meses de que había hecho el ridículo porque la gente me empezó a decir: 'Qué bien hablas ya nuestro idioma, solo llevas tres meses aquí y ya se te nota mucho menos el acento del que tenías antes, entiendes más las cosas", cuenta.

Incluso alguno se extrañó de que hablase castellano y acabaron explicándole que aquel primer día de clase se autoapludió porque lo que dijo realmente el profesor fue: "Vamos a darle la bienvenida la nueva compañera que viene desde Ecuador. Vamos a darle un gran aplauso".