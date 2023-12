Una española cuenta lo que hacen en la oficina sus compañeros venezolanos: "¿Alguien me lo explica?"

La usuaria de TikTok @nievesfelipo ha sorprendido a propios y a extraños al contar lo que ocurre en su oficina con sus compañeros de trabajo venezolanos tanto en invierno como en verano. Algo que, por lo que se puede leer en los comentarios, parece bastante habitual.

"Cuando pensaba que mis compañeros venezolanos no me podían sorprender más lo han conseguido", ha empezado contando en un un vídeo que supera los 16.000 'me gusta' en unas horas.

"En verano me ponían el aire a 16 grados y pensaríais que ahora abrirán las ventanas para que entre el frío, pues no. Son unos frioleros y ponen la calefacción a tope y aún así tienen frío. ¿Alguien me lo explica?", se ha preguntado.

Y parece que sí, que algunos lo pueden explicar tal y como se puede leer en algunas respuestas a la publicación: "Son fríos diferente, no podemos explicarlo". "Venimos de una tierra que lo más que ha llegado en una parte del país y solo una parte está a 10 grados sin estar en el páramo", comenta otra persona.