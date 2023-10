Una española se saca el carnet de conducir en EEUU y hace esta comparación respecto a España

La usuaria de TikTok Yedna (@yeddna), una joven española que vive en Estados Unidos, ha celebrado que se ha sacado el carnet de conducir estadounidense y ha contado cómo ha sido el proceso.

La joven, que viven en estado de Illinois, ha llegado a decir que "el examen práctico es la cosa más sencilla del mundo". Yedna ya se sacó el teórico: "Es en un ordenador, casi ni te miran y tienes que acertar 28 preguntas de las 35 totales. Además, lo puedes hacer en el idioma que quieras. No estudié nada, ni siquiera abrí el libro y todo me salió bien".

Sobre el práctico, la creadora de contenido explica que cuando llegas a la autoescuela tienes que entregar todos los papeles y ahí es cuando se hace la foto que va a aparecer registrada en el carnet.

En cuanto a la dificultad del examen, ella, que ya lo había aprobado en España, indica que es fácil. "Llegué, me senté en el coche y el examinador se puso mi lado. El examen práctico es que duró 10 minutos", afirma.

"No te saca ni a la autopista, ni a la carretera y solo te da una vuelta por la manzana. En España lo aprobé a la quinta y me gasté mucho dinero y aquí me he gastado tan solo 30 dólares. Es muy fácil", sentencia.