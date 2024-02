Una española que vive en Países Bajos denuncia lo que le hacen allí por no saber hablar holandés

La usuaria de TikTok @carolinamaartina, española que vive en Países Bajos, ha denunciado el racismo que, a su juicio, existe en ese país y que ella sufre a diario.

"A lo mejor se me echa un montón de gente encima, pero es la verdad. Lo he vivido todos los días así que tengo de qué hablar. Pensaba que este tema ya había pasado de moda, pero no, lo vivo casi todos los días", se empieza lamentando.

"Siempre hay una o dos personas que te vienen a pedir algo y si les dices que no hablas holandés se le viene el mundo encima. Se echan las manos a la cabeza. A mí me da igual y muestro apatía hacia este tipo de personas pero admito que al principio es un poco chocante", reconoce.

"Esta también es la realidad de vivir en el extranjero y muchas veces no se cuenta. Porque es muy triste que en un país tan multicultural, donde vienen tantos jóvenes a estudiar, vengan a ganarse la vida y se tengan que topar con este tipo de cosas", prosigue.

"Porque a lo mejor yo, que tengo una mente un poco más fuerte, me va bien, pero una persona de 17-18 años que apenas acaba de ingresar a la edad adulta se debe sentir como una mierda", insiste.

Y remata: "¿Cómo es posible que una persona, en pleno siglo XXI, te arme un escándalo porque le pides que te lo diga en inglés? Yo quiero pensar que esa gente no tiene una buena vida. La mayoría de las personas son mayores y eso quiere decir que el mundo está cambiando pero también las hay jóvenes".

En las reacciones, un usuario subraya: "El 95% de los holandeses hablan inglés, eso solo lo hacen para tocar los huevos". Y otro: "Con 30 años que tengo viviendo en Holanda puedo decir que esta muchacha dice la verdad hay gente que en Holanda que reaccionan con los que no hablan holandés de esa manera"