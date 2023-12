Una estadounidense cuenta el "mayor choque cultural" que tuvo con la moda española

La usuaria estadounidense de TikTok @daniellegrobman ha afirmado que "los españoles tienen estilo" después de explicar cuál cree que es la gran diferencia entre la moda de Estados Unidos y España.

"Si eres de Estados Unidos o alguna vez haz estado allí, sabes muy bien que no nos preocupamos en absoluto por nuestra moda", ha afirmado en el vídeo, que ya acumula más de 260.000 visualizaciones.

A lo que se refiere principalmente es que cuando ella estaba en la universidad, presentarse en clase con pantalones deportivos, sudaderas o vestimenta parecida es muy normal para la gente de su país, incluso cuando quería ir rápidamente a por comida o al centro comercial y aparecía con pantalones deportivos.

"Recuerdo específicamente llegar a mis clases en pantalones de pijama, nadie me dijo nada", ha explicado. "En España todo el mundo está bien vestido, y este es uno de los mayores choques culturales que he tenido desde que me mudé", ha continuado.

Ha detallado que no importa la temporada ni el tiempo, "todos están vestidos para impresionar", refiriéndose a que están bien vestidos. "A menos de que vuelvan del gimnasio o de correr no llevan ropa deportiva. Vine con cinco pares de pantalones deportivos y ninguno los he podido usar", ha finalizado.

No han tardado en aparecer comentarios de gente española haciendo referencia a lo que ocurriría si la gente fuese en pijama a su colegio: "En mi instituto si aparecías en pijama te castigaban". "Hace dos años en mi instituto unas chicas vinieron en pijama haciendo la broma y las expulsaron dos días enteros", ha afirmado una usuaria entre risas.