Una joven enumera todas las cosas que le han preguntado por ser vasca

La usuaria de TikTok @oihane_egea ha publicado un vídeo enumerando todas las cosas que le han dicho por ser vasca, es decir, originaria del País Vasco.

Primero de todo, ha asegurado que le han preguntado si es etarra o tiene algún familiar que lo sea, en referencia a la organización terrorista ETA, la cual estuvo activa hasta finales de 2011, cuando se anunció el "cese definitivo" de su actividad.

También le han cuestionado que sepa euskera o si habitualmente practica la lengua, ya que en la actualidad es uno de los dialectos más hablados en la zona. A continuación, ha dicho que le han llegado incluso a preguntar "si Bilbao es la capital del País Vasco", que es Vitoria-Gasteiz.

"Me han preguntado si quiero la independencia del País Vasco, si me he cortado el flequillo como un burro, si desayuno pinchos todos los días, si levanto piedras, si soy tan bruta como dicen, si visto todos los días con forro polar y pantalones de carpintero...", ha continuado.

Tras enumerar alguna más, ha concluido con que le encantan sus orígenes: "En resumen, adoro ser vasca, el norte y, si no habéis venido, tenéis que venir porque os va a encantar".