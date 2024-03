Una joven que estuvo en 'First Dates' desmonta lo que pasa al final del programa: "Es un paripé"

Una joven que ha ido a First Dates se ha sumado a una famosa tendencia que hay en TikTok para hablar de un tema en concreto y ha desgranado muchas de las entretelas del programa que presenta Carlos Sobera en las noches de Cuatro.

En poco más de minuto y medio ha explicado, por ejemplo, que la productora paga por asistir al programa, que se graba por la mañana, que se emitió tres meses después de haber grabado la cita y que "por supuesto que lo último que ponen al programa es totalmente mentira".

También ha contado que ella no fue al programa buscar el amor, que simplemente quería "salir en la tele" y hacerse viral. Otra cosa curiosa es que ha asegurado que "no hay nada guionizado": "Simplemente te dicen temas que quieren que toques pero si tú no quieres hablar de ellos, no hablas de ellos".

Sobre su cita ha dicho que no tuvo ninguna relación con el chico ni lo ha vuelto a ver desde entonces. Por último ha revelado que "es un paripé" lo de pagar la cena y que cuando sales "te devuelven el dinero".