Una latina enumera 5 cosas que no entiende de los españoles: no ha gustado a muchos

La usuaria de TikTok @daniela.saenz1 ha publicado un vídeo enumerando cinco cosas que no entiende de España, provocando un intenso debate en la red.

En primer lugar, ha dicho que a los españoles les encanta "estar parados todo el día". Y así lo ha argumentado: "Tú vas a un bar y no hay sillas. Solo hay mesas altas para que uno tenga su copa y vaya a estar parado horas y horas. No estoy preparada".

La segunda cosa que no entiende es esta: "Cuando estás en tus días especiales, como tu cumpleaños, tú eres el que lleva cosas a la oficina. ¿Por qué? Si es mi cumpleaños, es mi día. Tienen que atenderme ustedes a mí".

"¿Por qué pueden pronunciar todos los sonidos, pero no pueden decir (bien) 'Shrek'? No entiendo, explíquenme", ha continuado mientras ofrecía diferentes ejemplos para apoyar su teoría.

También ha criticado que, según ella, en España la gente "todavía cree que América Latina es súper arcaico", algo que ha justificado así: "Aquí no les enseñan mucho de historia. Se quedaron en el fragmento de que solo hay indígenas".

Asimismo, ha mencionado los horarios de trabajo en el país: "Uno va al banco y puede ir de las 8:30 a las 9:00 horas si es cliente, y si no lo eres no vengas nunca. ¿Y cómo abro una cuenta? No sé".

Para terminar, acerca de este asunto ha opinado que "los horarios" en general "son súper reducidos", poniendo de ejemplos las farmacias: "Son sitios que necesitas que estén abiertos, pero no te puedes enfermar porque de 17:00 a 18:00 están haciendo la siesta y está cerrado".