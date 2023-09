Una madre del colegio le escribe para contarle lo que ha hecho su hijo y es imposible no aplaudirlo

Muchos dicen que Twitter —ahora X— es una red social tóxica donde sólo hay peleas, malos rollos y agresiones verbales de todo tipo. Puede que no esté la cosa desencaminada pero de repente aparecen mensajes como los de @_hxayxd3 que devuelven la esperanza al ser humano.

"Cuando te conviertes en padre siempre andas maquinando, pensando más de la cuenta: lo estaré haciendo bien? Estará bien/mal lo que dije/hice? Etc. Hoy escriben al grupo del salón de Ignacio preguntando por la mamá, y me dicen esto. Lo estoy haciendo bien, vamos por buen camino", ha dicho antes de mostrar una captura de pantalla con el mensaje que le ha mandado una madre del colegio.

"Soy mamá de Amalia Becerra y hoy ella no quería ingresar al colegio estaba muy triste, y Luis fue muy amable y la acompaño en todo momento para que ella ingresara y se sintiera segura, de hecho hablo con un niño que la había molestado para que no lo hiciera mas, quería agradecerle a Luis por acompañar a mi hija, fue un muy bello gesto", le dice.

Y después añade: "A veces solo destacamos lo malo y dejamos estas acciones fuera, por eso sentí que debía decírselo y agradecerle también".

En otro tuit, el niño cuenta que le dijo al niño que le pegaba a María que no le pegase y que gracias a eso a su compañera ya no le da miedo el colegio. El alcance del primer tuit es histórico y lo han visto ya más de 800.000 personas en menos de 24 horas. Además cuenta con más de 26.000 'me gusta' y subiendo.