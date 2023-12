Una médica responde a quienes presumen de su seguro privado de salud: para verlo en bucle

La doctora Elena Casado Pineda, muy conocida en las redes sociales como @medicilio, ha mandado un contundente mensaje a todos aquellos que responden a sus publicaciones en defensa de la sanidad pública presumiendo de su seguro privado de salud.

La sanitaria comienza contando el caso de una mujer de 65 años a la que han echado de su seguro de salud privado por haber necesitado un marcapasos. Dice que a la señora le habían tenido que operar dos veces en los últimos 10 años, además de colocarle el marcapasos, así que la aseguradora no quiso saber más de ella.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Estos últimos años ya estaba pagando una cuota de 120 euros al mes, así que no le han renovado la póliza, la han echado del seguro. Están amparados por la ley para poder hacerlo. Como os he explicado en 500.000 vídeos, para los seguros privados de salud sois un producto de riesgo y en el momento en el que no seáis rentables os pueden echar a la puñetera calle porque lo habéis firmado en el contrato", advierte.

"Os pueden subir tanto la cuota que os iréis vosotros mismos, cosa que nunca hará la sanidad pública porque es un servicio, no un negocio, y no pretende ganar dinero con vuestra salud", insiste.

Y acaba rematando: "Podéis seguir comentando lo maravilloso que es vuestro seguro de salud ahora que tenéis 30 años y estáis sanísimos y solo pedís una radiografía o alguna consulta con el especialista al que le pagan siete euros por consulta, que cuando desaparezca la sanidad pública y os haga falta de verdad... habréis echado vuestra vida a la suerte".