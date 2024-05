Una mexicana dice alto y claro todas las quejas que tiene de la educación española: "Es horrible"

La usuaria de TikTok Alisson Harrell, una mexicana que se encuentra actualmente residiendo en España y estudiando en nuestro país, se ha quejado de la educación que hay aquí, tanto del sistema como de los profesores y su forma de explicar y dar clase.

"Tengo una terrible experiencia con la educación en España. España es muy bonito, pero la educación en España es horrible, tanto por los maestros como por las tareas o por los exámenes... por todo", sentencia.

Sobre los exámenes se queja de que hay preguntas que restan: "Los exámenes restan, hago mi primer examen, lo contesto todo y no, si no te la sabes no contestes. Una pregunta mal te quita una bien".

"Además, para los exámenes tienes que memorizar todo, hacer anotaciones de todo lo que dicen los profesores en clase porque pueden preguntar de todo, así que hay que memorizar todo. Es horrible, es cero práctico, no se te queda nada", asegura.

Sobre los docentes también se queja de su actitud. "Las estructuras de los trabajos y todo es diferente, quieres hacerle una pregunta a un profesor y no te responden. Fui a hacerle una pregunta por un trabajo porque quería saber si la estructura estaba bien ya que dudaba, y me dijo que eso ya lo dijo en clase".

"Pero no, no fue suficiente su información para resolver mi duda. Si te lo estoy volviendo a preguntar es porque no entendí algo. Quería saber cómo lo hacían aquí y me dijo que no tenía tiempo. Se fue y no le importó. Y luego me exigen un buen trabajo sin instrucciones", se queja.

Además, también condena que hay actitudes contra los latinos: "Como somos mexicanos nos hacen sentir tontos, hago algo y me dicen 'ves como sí que podías'".