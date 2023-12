Una mexicana dice lo que ve hacer a los madrileños a las 10.00 y los madrileños estallan: "Mentira"

La usuaria de TikTok @oficialdidir, mexicana que ha estado en España y que tiene más de medio millón de seguidores, ha provocado un buen alboroto en esa red social después de que haya explicado lo que, según ella, hacen los madrileños desde primera hora de la mañana.

"Cosas de Madrid que me han hecho flipar. Algo que verdaderamente me impresionó es que los madrileños, y no sé si los españoles en general, pero voy a decir madrileños porque es donde he estado y en Barcelona también, pero lo he visto más en Madrid, todo el tiempo están tomando", empieza diciendo.

"Me encanta. Son las diez de la mañana, once, estás en un café y vas a ver gente con su copa de vino, con su clara, que la clara es algo... nunca he probado algo tan rico como la clara y estoy muy triste que no lo voy a tener en México", lamenta.

"Pero ves a gente con sus claras, con sus vinos, con todo tipo de alcohol a las 10.00. Y eso me impresiona. Parece que la gente no trabaja aquí, siempre están tomando. Creo que me equivoqué de país al nacer en México, creo que tendría que haber nacido en España. Siempre están tomando, los amo", remata.

La publicación ha generado gran alboroto en la red social, donde numerosos madrileños se han mostrado molestos y han afirmado que lo que dice la usuaria es mentira.

"Mentira, nadie en España toma a las 10 de la mañana, a partir de las 12 o 1 si, pero antes no es nada habitual", dice uno. "No sé qué madrileños ves tú bebiendo a las 10 de la mañana, a esa hora estamos trabajando o como mucho desayunando", apunta otro.

Y uno más: "No sé donde has estado pero los españoles, los madrileños, a las diez de la mañana, desayuna. Lo más que se toma a esas horas es un carajillo".