Una mexicana se hace estas preguntas antes de Sant Jordi

La usuaria de TikTok @ivioceguer, una mexicana que vive en España y que tiene más de 2.400 seguidores, ha publicado esta semana un vídeo en el que muestra todas las dudas que le surgieron por Sant Jordi.

"Si soy sincera, nunca había escuchado antes Sant Jordi hasta que lo vi en TikTok. Vi que se regalaban libros y rosas, pero espero que se regalen a todos y no solo a los que se llaman Jordi, algo tipo San Valentín", afirma.

La joven creadora de contenido muestra su felicidad por este tipo de regalos: "Me encanta la idea de regalar ambas cosas, lo que no sé si solo en este santo se hace esto y si solo se hace en toda España".

"Espero pensar que sí porque si no es muy injusto. Me encanta leer y se me hace increíble saber que puedo recibir un libro y una rosa. Vivo en Sevilla y espero que se celebre aquí", afirmó.