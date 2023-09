Una mujer embarazada de ocho meses explica lo que le ha pasado en el metro y da para reflexión 

En ciudades como Madrid o Barcelona el metro es uno de los medios de transporte más usados junto con el autobús. En la capital de España, cientos de miles de personas usan al día este servicio en el que, a veces, se viven situaciones como la que ha contado @ele_nistica, embarazada de ocho meses.

Al entrar al vagón nadie le ha cedido el sitio y ha tenido que ser un hombre con una pierna artificial el que le deje un asiento, algo que ha contado en Twitter y que ha dado que hablar.

"Embarazada de 8 meses con el metro lleno y el que me ha cedido el asiento un chaval con una pierna artificial", ha contado en un primer mensaje.

Y ha añadido: "Aclaro que yo no creo que la gente lo haga a mala idea, pero vamos cada uno tan metidos en lo nuestro que no “vemos” a los demás". "Tampoco voy a pedir a nadie que se levante porque mirándole a la cara no puedo saber si tiene fibromialgia, viene de una sesión de quimio, está convaleciente de un postoperatorio o sale de trabajar 12 horas de pie", ha apostillado.

También ha explicado que cuando ha visto al hombre le ha dicho que no hacía falta que le cediese el sitio pero que ahí la gente ya se ha dado cuenta y también se han levantado: "A ver le he dicho que no y cuando la gente se ha dado cuenta ya se han levantado varios, pero el chico ha dicho que preferiría ir de pie".