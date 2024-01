Una norteamericana arrasa al contar por qué esta ha sido la mejor Nochevieja de su vida

La usuaria estadounidense de TikTok Rachel Anne (@raquelannee) no ha podido estar más satisfecha con la cena de Nochevieja en España y su reacción a todas las comidas que prueba ha encantado a los usuarios.

"Ha sido la mejor cena de mi vida", ha afirmado en el vídeo, que cuenta con más de 3.000 'me gusta' en poco más de un día. Ha estado encantada, sobre todo, con los aperitivos: queso, cava, chorizo, fuet: "He probado un vino, seguramente el más caro que he probado en mi vida, y menos mal que no soy rica porque ha entrado muy bien".

"Casi lloré de felicidad la primera vez que probé una zamburiña, el buen marisco gallego tiene un pintón, casi lloré de felicidad", ha manifestado la estadounidense. Ella, muy contenta, ha expresado que esto sí que es "calidad de vida", mientras devoraba el marisco.

"En Estados Unidos no es típico comer marisco tan fresco, la mayoría de estados están muy lejos del mar, así que el que hay es muy caro y no es tan bueno", ha explicado.

Los usuarios se han mostrado encantados con la estadounidense por "cómo aprecia y disfruta del país y su gastronomía y cultura, ojalá todos aprendan de ella".