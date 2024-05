Una profesora cuenta lo que pasa en los colegios con los cumpleaños: para que los padres reflexionen

Una profesora ha expuesto en X, anteriormente Twitter, lo que está ocurriendo con los cumpleaños en los colegios y tiene que ver con aquellos niños que se quedan sin invitación.

"Voy a tratar de explicar algo que está ocurriendo en los colegios con el tema de los cumpleaños y como siempre los daños colaterales son los niños y niñas no invitados. Queridos padres y madres, si invitáis a 23 y en clase son 28 ¿Qué os cuesta invitar a los 5 que dejáis aparte?", se ha preguntado.

Y ha añadido: "Yo creo que por cinco invitaciones más, no se rompe tanto la economía familiar si total ya vais a pagar 23". Ha dejado claro que ella no es nadie para meterse en la economía familiar de nadie y que respeta cualquier decisión "faltaría más" pero no lo entiende del todo.

"Ya lo siento, os ha tocado la maestra incompetente que le cuesta entender y razonar según qué cosas. Es cierto que todos tenemos nuestras afinidades sociales, nos sentimos más a gusto con unas personas que con otras, eso es tan claro como el agua transparente y cristalina que sale del grifo", ha afirmado antes de comentar que le resulta curioso que se invite a 23 niños y se deje sin invitación a cinco.

Sobre los que puedan decir que habrá una razón para que esos niños que no han sido invitados ha sido clara: "Son niños y niñas maravillosos que tienen el mismo derecho que los demás a disfrutar de una infancia feliz".

5.- Y ahora me diréis eso, de “pero, Ana, es que ¡vete tú a saber cómo son esos 5!”

Os lo cuento rápidamente: NIÑOS Y NIÑAS MARAVILLOSOS que tienen el mismo derecho que los demás a disfrutar de una infancia feliz. 🥰 — Ana (@Aegea101) May 16, 2024

Y ha apostillado: "Puede que sean un poco más tímidos que los demás, que les cueste un poco más entender las cosas, que lleven poco tiempo en este colegio y les está costando hacer amistades, que no son buenos en deporte pero brillan en otras áreas. Niños y niñas, que tienen un corazón de oro, que se sienten apartados cuando ven como entregan la invitación de cumpleaños de pupitre en pupitre y cuando llegan al suyo se lo saltan. Porque yo no estaba en ese momento, no lo hubiera permitido".

En su extenso hilo ha querido que los padres se pongan en el lado opuesto: "¿Cómo os sentiríais si fuera vuestro hijo o vuestra hija quien se queda sin ir el viernes al cumpleaños? A veces es necesario hacer un poco de autocrítica".

"Así que me he pasado media tarde con mis 5 burbujitas preciosas, intentando explicar lo inexplicable. En junio es mi cumpleaños y estoy por celebrarlo 'en exclusiva' con las cinco criaturas. Acompañados por sus familias, por supuesto", ha contado después.

Por último ha comentado: "Lo que quería decir, es que muchas veces, las afinidades entre madres no coinciden con las amistades entre niños y niñas y luego pasa lo que pasa: los daños colaterales vuelven a ser los peques".