Una profesora dijo en clase "Laura se fue" y la reacción de los alumnos traumatiza a media España

El tiempo pasa para todo el mundo y buena prueba de ello es la anécdota que ha contado en X, anteriormente Twitter, una docente con algo que le ocurrió cuando, pasando lista en clase, dijo "Laura se fue".

"Ayer, pasando lista en clase, mis alumnos me dijeron: "Laura no está". Yo respondí: "Laura se fue", e hice una pausa dramática. Ninguno sonrió. No sé si porque no les hizo gracia, o porque no lo pillaron. Me sentí muy mayor", ha dicho, traumatizando a media España.

Parece, por la reacción de los alumnos, que este tema de Nek lanzado en 1997 de momento no ha calado en la generación TikTok, quizá más propensa a escuchar otro tipo de canciones.

Pero esta profesora no es la única que se ha sentido "muy mayor" con algo así. Otros docentes han compartido anécdotas similares. De hecho, como es habitual, algún despistado ha atribuido la canción a Eros Ramazzotti y no a Nek.

Otros han comentado que también ha hecho la broma del "Laura no está" y que "jamás han reaccionado mis alumnos de secundaria o prepa".

"A mí me pasó en un ascensor: el ascensor dijo: cerrando puertas… y yo dije en alto: abriendo heridas… y acabó todo con un silencio muuuy incómodo", ha respondido otro tuitero.

La publicación ha superado los 60.000 'me gusta' en pocas horas y tiene más de 2.000 compartidos, además de un alcance de más de 1,4 millones de personas.