Una profesora española en Alemania cuenta lo que les han obligado a hacer en su cole: tremendo

La usuaria @lasaventurasdealba, que trabaja como profesora en un colegio de Alemania, ha mostrado su indignación por lo que le ha ocurrido en su trabajo.

"Voy a tener que pagar de mi bolsillo 50 euros para ir a una formación obligatoria del trabajo. What?", empieza diciendo antes de explicar que les habían puesto una formación y tenían que irse muy lejos, dormir allí y pagar entre 20 y 30 euros.

"Pues nuestra jefa ha conseguido que eso nos lo financie Alemania. Y va otra del equipo y dice: 'Bueno, pues con ese dinero que nos hemos ahorrado ahora se paga en la formación. Y es como... ¿perdón? Se ha generado un malestar generalizado", señala.

"50 euros para una formación de primeros auxilios de manera obligatoria. ¿¿Qué?? Luego la jefa ha dicho: 'Calma calma voy a intentar hablar con Alemania'. Con el ministerio, supongo, con quien tenga que hablar, para ver si nos lo financian", prosigue.

"¿Pero no os parece muy fuerte que tengamos que pagar por las formaciones que son obligatorias del trabajo? Yo trabajo para ganar dinero no para gastármelo en el trabajo. Espero y deseo que consigan la financiación, que por cierto ha dicho una compañera: 'Y dad gracias que no es un fin de semana, que los cursos son más caros'. Hombre, solo faltaba", remata.

Entre las reacciones destaca la de un usuario que señala: "Sí, hombre! ¿Tengo que ir a una formación obligatoria, y me lo tengo que pagar yo?? Lo que hay que aguantar... A ver si hay suerte, porque vaya tela...".

Y otro: "Qué!! Espero que por lo menos el día que fuiste a dormir te lo hayan pagado, porque visto lo visto".